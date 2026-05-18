OPER MEETS HIPHOP

Auch 2026 bringen wir das klassische (und wunderschöne) Setting des Opernhauses mit modernem HipHop zusammen und veranstalten einen Abend mit spannenden und faszinierenden Artists, die die Grenzen von Genre und Stil durchbrechen.

Wir freuen uns auf:

AQUA

Bella

Carloo

Esther Graf

Future Franz

Futurebae

ildikó

Kemelion

Mara

Teesy

Yola

YRRRE

Moderation: TAM

(alphabetische Reihenfolge)

Alle Beteiligten auf und hinter der Bühne wirken ohne Gage und für den guten Zweck mit – der Erlös geht zu gleichen Teilen an Stelp e.V. und Viva Con Agua de St. Pauli e. V.. Auch dieses Jahr freuen wir uns über “Oper im Freien – live und kostenlos“, die Möglichkeit, die Show per Audio Übertragung kostenlos auf den Stufen / auf der Treppe vor der Oper zu hören.