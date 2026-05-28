Oper ohne Worte

Wer sagt eigentlich, dass Oper immer groß und opulent sein muss? Und dass man dafür Gesangssolisten braucht?

Das Concertino Ensemble begibt sich heute auf die große Opernbühne, aber nur um die bekannten Melodien auf eine Quartettbesetzung zu transkribieren und sie somit in den kleinen, aber feinen Fürstensaal nach Ingelfingen zu bringen. Wie viel Oper in vier Streichinstrumenten steckt, zeigt das junge Ensemble mit Ausschnitten aus Wolfgang Amadé Mozarts Le nozze di Figaro KV 492 und Carl Maria von Webers Der Freischütz op. 77.

Oper pur - bloß transparenter, lebendiger und unmittelbarer.

Leitung Polina Munteanu

Konzert #16