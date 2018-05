Opera meets Rock

Crossover von Oper bis Rock & Pop

In unserer diesjährigen Open-Air-Gala im historischen Hof des Zwingenberger Schlosses werden wir eine Brücke bauen von der klassischen Oper über die Genres Filmmusik und Musical hin zu legendären Rock- und Pophits.

Lassen Sie sich von internationalen Gesangsstars, Vokalisten, unserem klassischen Festspielorchester und unserer Rockband mit auf eine faszinierende musikalische Reise nehmen und genießen Sie in einer einzigartigen Sommernacht Hits wie Morricones unsterbliche Musik zu „Spiel mir das Lied vom Tod“, rocken Sie zu „Smoke on the water“ und träumen Sie zu „I dreamed a dream“. Aber bitte vergessen Sie nie: „Always look on the bright side of life”!

Dauer ca. 135 Minuten