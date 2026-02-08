"Opera Nova - Werner Dannemann & Friends"

Opera Nova – Psalmen und geistliche Texte - Neue Werke - Neues Hören

Die Kompositionen, des vor Kreativität sprühenden Gitarristen Werner Dannemann, gehen trotz ihrer Komplexität ins Herz und lassen innehalten und die Klänge einatmen.

Bluesige und rockige Elemente ergänzen das einstige Logos „Rock aus dem 12. Jahrhundert“, wo sich mittelalterliche Musik mit Klassik und Moderne trafen.

Die durchweg eigenen Kompositionen bemühen Textmaterialien des Alten und Neuen Testaments, sowie einige des heiligen Franz von Assisi!

Das Ensemble:

Werner Dannemann: Gitarre u Gesang

Daniela Epple: Mezzosopran, Keyboard, Percussion

Zorana Memedovic: Violine, Sopran

Elke Rogge: Drehleier