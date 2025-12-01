Operette sich wer kann

Ein humorvoller Opern-/Operettenabend mit Regina Greis (Gesang) und Klaus Hügl (Klavier).

Was ist die Definition von Oper? – Wenn jemand ein Messer in den Rücken bekommt und, anstatt zu bluten, anfängt zu singen.

Regina Greis und Klaus Hügl singen und spielen sich mit viel Humor durch Sinn und Unsinn der Opernwelt von A wie Atemtechnik bis Z wie Zwerchfellkollaps. Es erwartet Sie ein Abend, bei dem

Opernkennerinnen genauso auf ihre Kosten kommen wie Operettenliebhaber und Neulinge den Saal als Insider verlassen.