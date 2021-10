Operetten- und Chansonabend mit Evelyn Kühne

Lassen Sie sich von Sopranistin Evelyn Kühne und Pianistin Dora Kalikman mit Charme, Stimme und Musik verzaubern!

Zu einem Operetten- und Chansonabend der besonderen Art lädt die Bad Rappenauer Sopranistin Evelyn Kühne gemeinsam mit ihrer Pianistin Dora Kalikman am Freitag, den 12. November 2021 ins Kurhaus Bad Rappenau ein.

Im Mittelpunkt des Konzerts steht das Thema „Liebe“. Hören werden die Besucher u. a. „Parlez Moi D´amor“ von Jean Lenoir, „Die Rose“ von A. Mc Broom geschrieben für den gleichnamigen Film, das Walzerlied „Ich schenk mein Herz“ von K. Millöcker, „Lippen schweigen“ von F. Lehar aus der Operette die „Lustige Witwe“ und viele weitere mehr…

Die Sopranistin Evelyn Kühne begann bereits 1994, im Alter von 17 Jahren, mit öffentlichen Auftritten bei verschiedenartigen Veranstaltungen. Ihre ersten Unterweisungen im Gesangsfach erhielt die aus Bad Rappenau stammende Sopranistin bei Sabine Ortelt in Sinsheim. Es folgten Jahre der Ausbildung bei Konzertpianist Alejandro Graziani und an der Musikschule Munz-Walser in Augsburg. Seit 2007 nimmt Evelyn Kühne regelmäßigen Gesangsunterricht bei Kammersänger Guy Ramon in Bad Rappenau. Solokonzerte mit Operetten-, Opern-, Lied- und Musicalmelodien führten die Sängerin mehrfach nach Frankreich und durch den süddeutschen Raum.

Genießen Sie diesen besonderen Konzertabend und lassen Sie sich von Evelyn Kühne und Dora Kalikman mit Charme, Stimme und Musik verzaubern!

Karten für den Operetten- und Chansonabend am Freitag, 12.11. um 19.30 Uhr im Kurhaus gibt es zum Preis von 15 Euro (mit Gästekarte 14 Euro) bei der Gäste-Information Bad Rappenau, Tel. 07264/922-391, E-Mail: gaesteinfo@badrappenau.de oder online unter www.reservix.de. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Zu Beginn der Veranstaltung erfolgt eine Registrierung, für die Sie gerne die Luca-App nutzen können. Bitte beachten Sie, dass die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind. Im Kurhaus gilt ab sofort die 2G-Regel, d. h. der Zutritt ist nur für geimpfte und genesene Personen möglich. Entsprechende Nachweise sind mitzubringen. Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske oder eine medizinische Maske bis zum Platz; am Platz darf die Maske abgenommen werden.