Operettenabend

"In meinen Träumen läutet es Sturm"

mit Rahel Kramer, Martin Trømborg und Lotta-Sophie Harder.

Die Kernener Sängerin Rahel Kramer, Sopran gestaltet am 9. Mai zusammen mit Martin Trømborg, Tenor und Lotta-Sophie Harder, Klavier eine ebenso poetischen wie augenzwinkernden Gesangsabend. Unter dem Titel "In meinen Träumen läutet es Sturm" begegnen sich große Gefühle, feinsinnige Lyrik und unbändige Spielfreude. Die Operette darf hier glänzen, schwelgen und vor allem Spaß machen.

Ergänzt wird das Programm mit Gedichten von Mascha Kaléko.

Rahel Kramer und Martin Trømborg entdeckten bereits früh ihre gemeinsame Leidenschaft für die spritzige Operette und präsentieren seither mit großer Spielfreude abwechslungsreiche Programme. Gemeinsam mit Lotta-Sophie Harder entsteht ein Abend zwischen Höhenflug und Tiefgang.