Operettenglanz und Liedkunst

Zwei Welten – ein Abend mit der Singakademie Stuttgart - ein Konzert im Rahmen der 14. Stuttgarter Chortage

Zwei Welten, ein Konzert: Englische Liedkunst trifft auf deutschen Operettenglanz – ein Programm, das Kontraste verbindet und in neuem Licht funkelt und überrascht.

Der Konzertabend beginnt mit Ralph Vaughan Williams’ eindrucksvollem Liederzyklus Songs of Travel in einer eigens geschaffenen Fassung für Solist, Chor und Klavier. Diese besondere Bearbeitung erlebt ihre Uraufführung im Rahmen der Stuttgarter Chortage. Den Solopart übernimmt der Bariton Johannes Held, der den poetischen Wanderliedern Ausdruck und Tiefe verleiht. Am Klavier begleitet Olga Wien und gestaltet den fein nuancierten Klavierpart dieses Werkes.

Im zweiten Teil des Abends wechselt die musikalische Welt: Paul Linckes Operette Frau Luna entführt das Publikum in eine schillernde Szenerie voller Berliner Charme, Humor und Lebensfreude. Spritzig, beschwingt und voller bekannter Melodien präsentiert sich das Werk in einer besonderen Fassung, die in dieser Gestalt ebenfalls Premiere feiert. Birgit Quellmelz wirkt hier als Sprecherin mit und verleiht dem Operettengeschehen zusätzliche Kontur, Witz und theatrale Präsenz.

Aufführende:

Singakademie Stuttgart

Johannes Held, Bariton

Olga Wien, Klavier

Birgit Quellmelz, Sprecherin

Stefan Weible, Dirigent