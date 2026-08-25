Operettenzauber

Für die Reihe Taschenoperette in Kooperation mit dem Seniorenbeirat Ansbach hat sich die Konzertsparte des Theaters Ansbach ein ganz besonderes Schmankerl einfallen lassen:

Ein Zauber der Operette in bunten Kostümen und prunkvollem Glimmer mit dem bekannten Sängerpaar Leona & Stefan Kellerbauer aus München. Mit ihren vielseitigen, klassischen und unterhaltsamen Programmen, begleitet von Pianisten, aber auch innerhalb von Opernfestspielen, Orchester- und Kirchen-Konzerten, tritt das Paar auf bekannten Bühnen vieler Orte, Städte und Länder wie Deutschland, Italien, Österreich, der Schweiz, Tschechien, Frankreich (Paris), den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten (Dubai) und sogar in Algerien (Algier) auf.

Mit ihren Stimmen und ihrer lebendigen Bühnenpräsenz singen sich die beiden stets in die Herzen des Publikums und erzeugen Spannung, Freude und Begeisterung. Schwelgen auch Sie in zauberhaften Operetten-Melodien und „Ohrwürmern im Dreivierteltakt” der großen Komponisten wie Lehár, Kalmán, Strauß und viele mehr!

Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Ansbach.