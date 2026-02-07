Opern-, Operetten- und Lied-GALA im Romschlössle

Ein Galaabend der Sonderklasse!

Neivi Martinez - Sopran

Christoph von Weitzel - Bariton

Ulrich Pakusch - Klavier

Die Deutsch-Mexikanische Sopranistin Neivi Martinez nd Bariton Christoph von Weitzel sind international tätig und sowohl auf der Opernbühne wie im Konzertsaal zuhause. Sie präsentieren Ihnen gemeinsam mit dem Dirigenten und Pianisten Ulrich Pakusch am Flügel die schönsten Arien, Lieder, Duette und Szenen aus den großen Opern und Operetten von Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Lehar, Johann Strauß, Carl Millöcker, Richard Wagner und vielen Anderen.

Erleben Sie ganze Szenen, Arien und Duette aus La Boheme, Rigoletto, Die lustige Witwe, Die Zauberflöte, Don Giovanni, Figaros Hochzeit, Tannhäuser und so manche beliebte Melodie aus den großen Operetten. Die schönsten Melodien Franz Schuberts runden das Programm ab.