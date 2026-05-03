Für die Freunde klassischer Arien gibt es auch in diesem Jahr ein Highlight in Mössingen.

Denn am Samstag, den 13. Juni lädt die BürgerStiftung Mössingen wieder einmal zu einem klassischen Opernabend mit Studierenden der Gesangsklasse Prof. Ulrike Sonntag der Staatl. Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (Stuttgart) in die Aula des Quenstedt-Gymnasium ein.

Auf dem Programm stehen Arien aus Opern und Operetten berühmter Komponisten. Durch den Abend führt Prof. Ulrike Sonntag.