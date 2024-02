Operngala mit der Süddeutschen Philharmonie Esslingen

Willkommen in der wunderbaren Welt der Oper und einem Abend mit Mozart, Wagner, Verdi, Puccini und mehr!

Seien Sie dabei, wenn im Don Giovanni finstre Rachepläne geschmiedet werden und sich Rodolfo und Mimi in La Bohème ihre Liebe gestehen, während das bei Violetta und Alfredo in La Traviata nicht ganz so einfach ist. Folgen Sie Elisabeth in die heiligen Hallen der Wartburg, in der sie im Tannhäuser für einen Moment ihren Kummer vergisst, lassen Sie sich anschließend in die charmante Welt der Operette entführen und Rosalindes leidenschaftlichen „Klängen der Heimat“ aus der Fledermaus lauschen, bevor sich der Abend mit „Anstand, so manierlich“ dem Ende entgegen neigt! Umrahmt werden die Arien und Duette mit sinfonischen Werken des Opernrepertoires, wie der Ouvertüre zu Verdis La forza del destino (Die Macht des Schicksals) oder Wagners Tannhäuser.

Die Süddeutsche Philharmonie Esslingen heißt Emmanuelle Chimento (Sopran) und Dustin Drosdziok (Tenor) willkommen, die Sie mit ihren wunderbaren Stimmen verzaubern werden!