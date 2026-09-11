Freuen Sie sich auf fulminante Opernchöre, emotional berührende Soloarien und Orchesterwerke berühmter Komponisten wie Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi und Richard Wagner.

Auszüge aus „Die Zauberflöte“, „Nabucco“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“ werden Sie in den Bann ziehen. Zusammen mit den herausragenden Solisten

Lisa Gaiselmann (Sopran)

Hubert Schmid (Tenor)

Florian Kontschak

und dem renommierten Orchester sinfonia 02 lässt das ChorForum Ludwigsburg unter der Leitung von Christoph Schweizer einen spannenden und abwechslungsreichen Konzertabend erklingen.

Genießen Sie die Auszeit, verlieren Sie sich ganz im Moment und lassen Sie sich durch die nicht zu bändigende Kraft der Musik in eine andere Welt entführen. Ein Abend voller Hoffnung, Frieden und Ausgelassenheit!