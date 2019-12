Opernhaus backstage

Die dringend nötige Sanierung des Opernhauses ist derzeit in aller Munde. Doch was steckt hinter diesen Maßnahmen, warum sind sie erforderlich und wie kann das Opernhaus fit gemacht werden für die nächsten 100 Jahre? Diese und weitere Fragen rund um die geplante Sanierung und Erweiterung des Opernhauses stehen im Zentrum der Führungen, die wir Ihnen an diesem Tag anbieten möchten.

Die Führungen starten zwischen 11:00 und 13:00 Uhr alle zwanzig Minuten und dauern ca. eine Stunde. Der Rundgang ist nicht barrierefrei.

Eintritt frei, Anmeldung aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl bis 10.01.20 unter 0711.20 32 644 oder fuehrungen@staatstheater-stuttgart.de

Treffpunkt Freitreppe Opernhaus