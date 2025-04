Opernzauber auf Schloss Duttenstein

Zum zweiten Mal sind die Opernfestspiele auf Schloss Duttenstein in der Nähe von Dischingen zu Gast. In der romantischen Atmosphäre des Jagdschlosses im Renaissance-Stil präsentieren Solistinnen und Solisten der OH! 2025 Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen bei den Festspielen und darüber hinaus. Das Küchenteam des Gasthauses Widmann’s Löwen verwöhnt Sie bei diesem stimmungsvollen und exklusiven Event mit kulinarischen Leckerbissen. Ein ganz besonderer Abend für Musik- und Opernfreunde.

Empfang ab 19.30 Uhr

Eintritt 70 € (inklusive Begrüßungsgetränk und kulinarischem Leckerbissen)