Opferkultur im Aztekenreich

Die Kultur der Azteken wird auch heute noch mit grausamen Opferungsriten in Verbindung gebracht. Mit der Großen Landesausstellung „Azteken“ geht das Linden-Museum der Opferkultur auf den Grund und beleuchtet das Thema in seiner ganzen Komplexität und Vielfalt. In Kooperation mit dem Staatsorchester Stuttgart besprechen

Direktorin Inès de Castro und Barbara Eckle, Konzert- und Operndramaturgin der Staatsoper Stuttgart, in Vorbereitung auf das 5. Sinfoniekonzerts das Thema der Opferung bei den Azteken und im musikalischen Kontext.

Bei Vorlage der Eintrittskarte für das 5. Sinfoniekonzert am 5./6.4. erhalten Sie das Ausstellungsticket in die Große Landesausstellung „Azteken“ zum ermäßigten Preis.

Bei Vorlage der Ausstellungstickets erhalten Sie beim Kauf einer Karte für das 5. Sinfoniekonzert am 5./6.4. 20% Rabatt.

Tickets: Tel. 0711.2022–444, anmeldung@lindenmuseum.de