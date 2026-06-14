Opportunity Acoustic Groove Trio

Open Air Konzert: Erlesene Songs - unerhört interpretiert

Opportunity sind Gaz vocals & bass Aleksi Rajala vacals & guitar, Marie Fofana vocals & percussion.

Warum ist es auf einem Opportunity-Konzert so mucksmäuschenstill? Weil das Publikum jeden Ton hören will! Denn dieses Trio ist anders. Außergewöhnlich anders. Mehrstimmiger Gesang, einzigartige Arrangements und jedes Bandmitglied für sich ein Meister an seinem Instrument: Ein Abend mit Opportunity ist eine genussvolle musikalische Entdeckungsreise in die Welt unvergesslicher und vergessener Songs, die so garantiert noch nie gehört wurden.