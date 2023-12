Opportunity hat die Stimmen. Und den Groove. Mit virtuoser Leichtigkeit kombiniert dieses Acoustic-Trio einzigartige Arrangements mit beseeltem Satzgesang und instrumentaler Raffinesse. Eine Schublade gibt es für Opportunity nicht: Der Lead-Gesang wechselt und die Intensität der Mehrstimmigkeit bleibt, doch jeder Song wird neu interpretiert und kommt somit außergewöhnlich anders daher als das Original.

Ob Welthits der Musikgeschichte, längst vergessene Vinyl-Juwelen oder bislang unentdeckte Singer-Songwriter-Perlen: Die beeindruckende Fingerstyle- Perfektion des klassisch ausgebildeten Gitarristen Aleksi Rajala macht aus jedem Song ein nie dagewesenes Hörerlebnis. Dazu zaubern Marie Fofana am Percussion-Drumset und Gaz am Bass ein wunderbar groovendes Fundament. Kurzum: Ein Abend mit Opportunity ist eine genussvolle musikalische Entdeckungsreise in die Welt unvergesslicher Songs, die allesamt so noch nie gehört wurden.

Besetzung:

Aleksi Rajala – Gesang, Gitarre

Marie Fofana – Gesang, Percussion

Thomas „Gaz“ Brodbeck – Gesang, Bass