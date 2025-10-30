Opportunity hat die Stimmen. Und den Groove. Mit virtuoser Leichtigkeit kombiniert dieses Acoustic-Trio einzigartige Arrangements mit beseeltem Satzgesang und instrumentaler Raffinesse.

Eine Schublade gibt es für Opportunity nicht: Der Lead-Gesang wechselt und die Intensität der Mehrstimmigkeit bleibt, doch jeder Song wird neu interpretiert und kommt somit außergewöhnlich anders daher als das Original. Als Support für Joe Cocker oder Joan Armatrading hat die Band außerdem gezeigt, dass ihr Konzept auch auf großen Bühnen funktioniert.

Ob Welthits der Musikgeschichte, längst vergessene Vinyl-Juwelen oder bislang unentdeckte Singer-Songwriter-Perlen: Die beeindruckende Fingerstyle- Perfektion des klassisch ausgebildeten Gitarristen Aleksi Rajala macht aus jedem Song ein nie dagewesenes Hörerlebnis. Dazu zaubern Marie Fofana am Percussion-Drumset und Gaz am Bass ein wunderbar groovendes Fundament. Kurzum: Ein Abend mit Opportunity ist eine genussvolle musikalische Entdeckungsreise in die Welt unvergesslicher Songs, die allesamt so noch nie gehört wurden.