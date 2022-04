OR Bareket Quartet

Godwin Louis – Alto Sax

Jeremy Corren – Piano

Or Bareket – Bass

Savannah Harris – drums

Or Bareket wurde in Jerusalem als Sohn von Eltern marokkanischer, irakischer, argentinischer und osteuropäischer Abstammung geboren, wuchs zwischen Buenos Aires und Tel Aviv auf und lebt seit 2011 in Brooklyn. Der Gewinner des Jazzwettbewerbs der International Society of Bassists 2011 ist dreisprachig aufgewachsen und fasziniert davon, wie sich verschiedene Sprachen und Kulturen überschneiden und unterscheiden. Sein kreatives Schaffen erforscht diese Räume, wobei er die verschiedenen Welten, in denen er lebt, zu einer persönlichen Ästhetik zusammenfasst, die sie alle ehrt: die nordafrikanische und lateinamerikanische Folklore seiner Herkunft, sein lebenslanges Studium der schwarzamerikanischen Musik und seine reichen Erfahrungen mit einigen der führenden zeitgenössischen Künstler. Er hat mit Bands unter der Leitung von Leon Parker, Joel Ross, Ari Hoenig, Etienne Charles, Sam Yahel, Camila Meza, Marquis Hill, Aaron Goldberg und Jean-Michel Pilc zusammengearbeitet, und ist mit Größen wie Joshua Redman aufgetreten, Chris Potter, Hamilton de Holanda, Jeff Ballard, Billy Hart, Peter Bernstein, Shai Maestro und Sullivan Fortner in verschiedenen Besetzungen.