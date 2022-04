Or Bareket Quartet

Und wie vor 4 Jahren überrascht uns Or Bareket mit einer komplett neu besetzten, jungen frischen Band, wieder aus der rastlosen Jazzmetropole NYC und all den dort sich mischenden multikulturellen Einflüssen.

Bareket selbst, geboren in Jerusalem, aufgewachsen in Argentinien hat sie zusammengeführt für seine CD und Touren: Die jüngste, 28 jährige Drummerin aus SF, hat sich bereits eine Karriere aufgebaut als Sidewoman bei Jason Moran, Kenny Barron, Aaron Parks u.v.m. Am Piano erwarten wir mit Spannung Jeremy Corren, der schon auf vielen europäischen Festivals zu hören war u.a. in der band des Vibraphonisten Joel Ross. Schließlich an den Saxophonen der gereifteste Musiker in der band und weltweit unterwegs mit vielen Jazzgrößen, auf Cds als Sideman und als Bandleader lernen Sie kennen Godwin Louis.

Er stammt aus einer haitianisch-Harlemer Familie und er bezeichnet sich als Saxophonist, Composer, Educator, Humanitarian. Das Konzert sollten Sie keinesfalls verpassen!

Or Bareket| Bass

Godwin Louis| Altsax/Sopransax

Jeremy Corren| Piano

Savannah Harris| Drums