× Erweitern Orange Date

Orange Date - bedeutet nicht nur Vergangenes zu bewahren, sondern sich auch auf Neues einzulassen. So vereinen die fünf Jungs aus Stuttgart Eindrücke, die sie aus ihrem langjährigen Musikerdasein mitgebracht haben mit dem Bestreben ihre Musik immer wieder neu zu erfinden. Was 2014 zur Gründung von Orange Date geführt hat, könnte ganz nüchtern betrachtet als Interessengemeinschaft bezeichnet werden. Das Interesse: sich gemeinsam mit der Musik zu verwirklichen. Die Gemeinschaft: Nikolas Früh (Gitarre/Gesang), Alexander Weber (Gitarre/Gesang), Jonas Keuler (Bass/Gesang), Daniel Netzler (Drums) und Martin Wachinger (Gesang). Aus dieser Gemeinschaft wurden Freunde - und das hört man auch jedem Song aus der Feder der Orange Date Jungs an. Durch die verspielten Gitarrenmelodien, gepaart mit dem treibenden Rhythmus von Schlagzeug und Bass entstehen Kompositionen, die auch beim mehrmaligen Anhören immer wieder neue Elemente entdecken lassen.

Ursprung des Namens ist übrigens die kleine, orangefarbene Datumsanzeige in den Ecken alter Fotografen oder Filmaufnahmen – das “Orange Date”. Ein Element, das von einer Zeit zeugt, die die musikalische Ausrichtung der Band maßgeblich beeinflusst hat und sie zu dem gemacht hat was sie heute ist - analog und ehrlich. Das Wörtchen Date kann – und sollte – aber auch als Rendezvous oder Treffen verstanden werden. Denn Orange Date müssen live erlebt werden! Nur so verspürt man als Zuschauer genau die Leidenschaft, die die Stuttgarter Jungs in ihre detailverliebte Arbeit investieren. Seit 2015 gibt es eine EP, die in Karlsruhe bei Andi Schorpp aufgenommen wurde. Zwar werden neue Aufnahmen nicht mehr lange auf sich warten lassen, was sich seit dieser Momentaufnahme jedoch musikalisch getan hat, ist momentan nur auf den Konzerten der Jungs zu hören. Doch davon gibt es glücklicherweise genügend. Neben zahlreichen Auftritten in Clubs, Kneipen, Stadtfesten und Festivals, war der Auftritt bei “Das Fest” 2016 in Karlsruhe wohl der, der bei den Jungs den größten Eindruck hinterlassen hat. Was die Zukunft noch bringt, gilt es abzuwarten. Doch eines ist gewiss: Solange Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft noch die richtigen Geschichten liefern, werden die Jungs von Orange Date die entsprechenden Klänge dafür fnden.

Nikolas Früh Gitarre/ Gesang

Alexander Weber Gitarre/ Gesang

Jonas Keuler Bass/ Gesang

Daniel Netzler Drums

Martin Wachinger Gesang