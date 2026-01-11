Oratorien-Konzert „Gloria & Requiem“

Chorkonzert mit der arcademia sinfonica und dem Balinger Opernchor.

Das Konzert vereint drei bedeutende Werke der geistlichen Chorliteratur aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen.

Den Auftakt bildet Felix Mendelssohn Bartholdys Psalm 42 „Wie der Hirsch schreit“. Das Werk verbindet romantische Klangsprache mit kunstvoller Chormusik und zählt zu den bekanntesten geistlichen Kompositionen des Komponisten.

Mit Francis Poulencs „Gloria“ folgt ein Chorwerk des 20. Jahrhunderts, das festliche und ruhige Passagen miteinander verbindet und durch seine abwechslungsreiche musikalische Gestaltung geprägt ist.

Den Abschluss des Abends bildet Gabriel Faurés „Requiem“. Im Gegensatz zu vielen anderen Vertonungen der Totenmesse verzichtet Fauré auf dramatische Zuspitzungen und stellt stattdessen eine ruhige, tröstliche Klangsprache in den Mittelpunkt.

Es musizieren der Opernchor der Stadthalle Balingen und die arcademia sinfonica unter der Leitung von Lennart Faustmann. Die Solopartien übernehmen die Sopranistin Irene Mattausch und der Bariton Peter Rembold.