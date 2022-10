Oratorienkonzert des Chorverbandes Zollernalb-Sigmaringen e.V.

Kammerchor Zollernalb

Chor Zollernalb Vox Humana

Kammerchor Leinfelden - Echterdingen

Gesangssolisten

Orchester ars T instrumental

Dirigent: Mike Karl Krell

Eine Oper in liturgischem Gewand – so ließe sich das Requiem wohl am vortrefflichsten charakterisieren, trägt es doch die unverkennbare Sprache eines reifen Opernkomponisten. Dieses Spätwerk Verdis gilt als eines der bedeutendsten und zugleich schwierigsten der Gattung Totenmesse und erfreut seit über 100 Jahren ungebrochener Beliebtheit in den Konzertsälen der Welt.