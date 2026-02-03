Oratorienkonzert

Jubiläumskonzert der Kantorei Martinskirche mit Werken von Maurice Duruflé und Sebastian Bartmann.

Die Kantorei der Martinskirche blickt in diesem Jahr auf ihr 125-jähriges Bestehen zurück. Im Zeichen dieses Jubiläums steht auch das Konzert am Palmsonntag in der Martinskirche, allerdings wegen der Passionszeit nicht nur mit jubelnden Klängen, sondern auch mit ernster Musik. Im Zentrum steht das Requiem des französischen Komponisten Maurice Duruflé (1902-1986). Dieses Werk steht ganz in der klanglichen Tradition des Impressionismus mit Komponisten wie Claude Debussy oder Maurice Ravel und mit thematischen Schwerpunkten wie das Requiem von Gabriel Fauré. Duruflé richtet den Blick ganz auf Trost und Hoffnung und verzichtet auf die thematische Tradition des Jüngsten Gerichts.

Ergänzt wird das Programm durch eine Komposition, die von der Kantorei an den jungen Stuttgarter Komponisten Sebastian Bartmann (*1979) anlässlich des Chorjubiläums in Auftrag gegeben wurde. Entstehen soll ein Werk, welches mit neuen aufregenden Klängen für Instrumentalisten, Chor und Solisten die Interpreten in berauschender Virtuosität herausfordert und das Publikum mitreißt.