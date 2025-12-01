Oratorienkonzert

Das Musik Podium Stuttgart bündelt die künstlerischen Aktivitäten des Dirigenten Frieder Bernius, seiner Orchester und des Kammerchor Stuttgart. Zum Programm gehören klassische Chor- und Orchesterkonzerte mit Werken aus nahezu allen musikalischen Epochen. Neben den regelmäßig stattfindenden Konzerten in Stuttgart sind vor allem Sonderveranstaltungen wie das Festival Stuttgart Barock, die Dirigentenakademie und das Open Air Schloss Solitude hervorzuheben. Zahlreiche CD-Einspielungen, Preise und Auszeichnungen belegen die hohe künstlerische Qualität.
Programm:
J. S. Bach "Weihnachtsoratorium", Kantaten 1,2,3,5 und 6
C. P. E. Bach “Magnifikat”
Mitwirkende:
Hannah Morrison, Sopran
Benno Schachtner, Altus
Florian Sievers, Tenor
Jonas Müller, Bass
Kammerchor Stuttgart
Barockorchester Stuttgart
Frieder Bernius