Oratorienkonzert

Das Musik Podium Stuttgart bündelt die künstlerischen Aktivitäten des Dirigenten Frieder Bernius, seiner Orchester und des Kammerchor Stuttgart. Zum Programm gehören klassische Chor- und Orchesterkonzerte mit Werken aus nahezu allen musikalischen Epochen. Neben den regelmäßig stattfindenden Konzerten in Stuttgart sind vor allem Sonderveranstaltungen wie das Festival Stuttgart Barock, die Dirigentenakademie und das Open Air Schloss Solitude hervorzuheben. Zahlreiche CD-Einspielungen, Preise und Auszeichnungen belegen die hohe künstlerische Qualität.

Programm:

J. S. Bach "Weihnachtsoratorium", Kantaten 1,2,3,5 und 6

C. P. E. Bach “Magnifikat”

Mitwirkende:

Hannah Morrison, Sopran

Benno Schachtner, Altus

Florian Sievers, Tenor

Jonas Müller, Bass

Kammerchor Stuttgart

Barockorchester Stuttgart

Frieder Bernius