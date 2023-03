Gemeinsam mit der Jungen Orchesterakademie der Region Franken führt der Heinrich-Schütz-Chor Heilbronn das Oratorium "Die Schöpfung von Joseph Haydn" auf.

Als Solisten sind Judith Wiesebrock (Sopran), Christian Wilms (Tenor) und Matthias Minnich (Bass) zu hören.

Die Musikalische Leitung hat Michael Böttcher.

„Die Schöpfung“ ist das berühmteste Werk von Joseph Haydn und gleichzeitig ein Meilenstein in der Geschichte des Oratoriums überhaupt. Das Werk wurde im Jahre 1798 vollendet und am 29. April 1798 in Wien uraufgeführt.

Auf der Wende zum 19. Jahrhundert räumte Haydn dem Chor darin eine deutlich größere Bedeutung ein und ebnete so den Weg zu einem neuen Chororatorium. Haydns Meisterwerk „die Schöpfung“ war Anlass, neue Chorvereinigungen und Musikinstitute zu gründen. Aus ihm heraus entwickelte sich eine selbständige deutsche Oratorienschule.

Die Handlung ist nach dem Vorbild von Händel dreigeteilt. Der erste Teil schildert mit der Erschaffung der Erde, der Pflanzen und des Firmaments die ersten vier Tage der Schöpfung, im zweiten Teil kommen die Geschöpfe hinzu. Der dritte Teil thematisiert das Leben der ersten Menschen Adam und Eva und gipfelt – und damit das gesamte Oratorium – in zwei abschließenden großen Lob- und Dankeschören.