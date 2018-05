In den ersten beiden Spielzeiten der Intendanz von Armin Petras haben das Performance-Kollektiv She She Pop und das Schauspiel Stuttgart ausgehend von Brechts Lehrstücktheorie gemeinsam geforscht.

Inspiriert von dieser Arbeit haben die KünstlerInnen von She She Pop ihre Auseinandersetzung mit Chören weiterentwickelt und ein Oratorium komponiert: Eigentum verändert das Bewusstsein. Es trennt FreundInnen, es erteilt Macht über andere, es schließt aus. Eigentum ist selbstverständlich. Und man spricht nicht darüber. Nichts ist so konstituierend für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben, nichts wirkt so trennend auf die Gemeinschaft wie das Eigentum. She She Pop möchten mit Oratorium das Geheimnis des Eigentums lüften, es auf eine Bühne zerren.Man sagt, das Theater westlicher Ausprägung beginnt mit dem Protagonisten Thespis, der sich vor 2.500 Jahren vor den Chor gestellt hat. Man könnte aber auch sagen: In diesem Moment ist die Bühne privatisiert worden. Das Individuum wurde seither konsequent überschätzt, überfordert und emotional ausgebeutet. Oratorium möchte ein Schlaglicht auf den Zusammenhang von bürgerlicher Öffentlichkeit, Eigentum und demokratischer Ermächtigung werfen. Gemeinsam mit dem Chor der lokalen Delegierten und ihrem jeweiligen Publikum werden She She Pop über Eigentum sprechen und auf die eigenen Besitzverhältnisse, die Verteilung der Güter und die damit verbundenen Verwerfungen schauen. Inspiriert von Brechts Lehrstücktheorie entwickeln sie Regeln für den dialogischen Theaterabend und bilden uneinige Sprechchöre, die jeden Abend aufs Neue unseren Umgang mit dem Eigentum verhandeln.