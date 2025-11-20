Konzertreise in zwei Akten mit Werken von Jean Françaix, Goran Stevanovic, Dobrinka Tabakowa, Wolfgang Amadeus Mozart und Peter Tschaikowskys Souvenir de Florence.

Die 1780er : ein goldenes Zeitalter für die Wiener Musik­­szene – voll großer Namen und kreativer Energie. Wolfgang Amadeus Mozart ist Teil davon. Seit Beginn des Jahrzehnts ist er in Wien und voller Neugierde auf das pralle Leben in der pulsierenden Großstadt. Hals über Kopf stürzt er sich in Tanz­säle und Hofopernpremieren, Freimaurertreffen, Billardabende, hochkarätige Hauskonzerte und nächtliche Schlitten­fahrten : offen für produktive Höhenflüge und künstlerische Experimente, den Kopf voller Träume und Sehnsüchte – und noch mit einem Koffer in Italien…

In einer sinnlichen Inner Journey nimmt das innovative und preisgekrönte Ensemble Orchester im Treppenhaus mit einem Streichsextett, Akkordeon und Fagott das Publikum bei der Hand, mit in Mozarts Leben, raus in eine wilde Nacht auf den Gassen und in den Etablissements von Wien – bis der Abend in Erinnerungen an italienische Sommernächte verklingt.

