Orchesterkonzert II

Die Academy of St Martin in the Fields ist eines der besten Kammerorchester in der Welt, renommiert für seine frischen und brillanten Interpretationen der größten Orchesterwerke.

Im Jahr 1958 wurde es von Sir Neville Marriner aus einer Gruppe führender Londoner Musiker gegründet.

Unter Joshua Bells Leitung als Musikdirektor, mit der Unterstützung von Tomo Keller als Konzertmeister und Leitung setzt die "Academy" ihre Bemühungen fort, die Grenzen der von Musikern geleiteten Darbietung weiter hin neu auszuloten.

Mit 28 Jahren steht Jan Lisieckis anderthalb Jahrzehnte auf den großen Bühnen der Welt, auf denen er jedes Jahr über hundert Konzerte spielt. Lisiecki ist stetiger Gast der bedeutenden Sommerfestivals in Europa und Nordamerika und trat bei den Salzburger Festspielen sowie bereits zum dritten Mal bei den BBC Proms in der Londoner Royal Albert Hall auf. Im Alter von 15 Jahren unterzeichnete er einen Exklusivvertrag mit der Deutschen Grammophon,

für die er seitdem neun Alben eingespielt hat. Seine Aufnahmen wurden unter anderem mit dem ECHO Klassik, ausgezeichnet.