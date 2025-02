Orchesterkonzert III

Im Jahre 2001 verschmolzen die Landeskapelle Altenburg und das Philharmonische Orchester Gera zu einem Klangkörper, der sich heute der jahrhundertealten Musiktradition beider Städte tief verbunden fühlt.

Ruben Gazarian ist seit der Spielzeit 2020/2021 Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg Gera. Außerdem ist er seit September 2024 Künstlerischer Leiter und Chefdirigent des Israel Chamber Orchestra. Zwischen 2002 und 2018 war Ruben Gazarian Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des Württembergischen Kammerorchesters Heilbronn.

Eva Gevorgyan wurde 2004 in Moskau geboren. Sie ist Preisträgerin von mehr als vierzig Klavierwettbewerben, darunter Spitzenpreise beim Cleveland International Klavier-Wettbewerb for Young Artists 2018 und beim Van Cliburn Young Artist Wettbewerb 2019. In jüngster Zeit gewann sie den Prix du Bern in der Schweiz (2023), den Discovery Award bei den International Classical Music Awards (2019), den Großen Preis beim Russia National Orchestra Competition (2021) und war Finalistin und Gewinnerin des Sonderpreises beim Chopin International Piano Competition in Warschau, Polen.

Die international gefeierte Pianistin Polina Osetinskaya begann ihre Karriere im Alter von fünf Jahren und wurde in der ehemaligen Sowjetunion bald als Wunderkind gefeiert. Sie gab ihr erstes Konzert im Alter von sechs Jahren und wurde mit sieben in die Zentrale Musikschule des Moskauer Konservatoriums aufgenommen. Ihr erster Lehrer war ihr Vater Oleg Osetinsky, dann setzte sie ihr Studium am Leningrader Konservatorium bei Marina Wolf und später in Moskau bei Vera Gornostaeva fort.