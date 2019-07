Orchestra Mendoza

Downtown Tucson ist in Bewegung und das ist wahrscheinlich keine große Überraschung: die Band Calexico schickt schon seit zwanzig Jahren Botschaften aus der Wüste, Giant Sand schon viel länger und das Green On Red-Revival ist längst überfällig. Diese drei Giganten der US-amerikanischen Musik haben sich aufgrund der geographischen Lage ihrer Heimatstadt schon immer die musikalische Formfrage gestellt.

Sergio Mendoza, Bandchef von Orkesta Mendoza und seit vielen Jahren Teil von Calexico, ist eine Autostunde weiter in der geteilten Grenzstadt Nogales, Arizona, USA geboren und in Nogales, Sonora, Mexiko aufgewachsen. In seiner Kindheit und Jugend bestimmten Cumbia, Mambo, Rancheras und Mariachi sowie die US-amerikanische Musik, die über die nahe Grenze schwappte, den musikalischen Hintergrund des musikverrückten Multi-Instrumentalisten. Der kleine Grenzverkehr beschränkte sich nicht nur auf Waren. Auch die Kultur überquerte die Grenze und so schien der Rock‘n‘Roll sich eine Zeitlang gegenüber der Latin Music durchzusetzen, wie Mendoza sich erinnert.

Eineinhalb Jahrzehnte später, im Jahr 2012, kehrte Mendoza mit dem Album Mambo Mexicano dann wieder zu den Sounds seiner Kindheit und Jugend zurück. Produziert wurde es von Mendoza selbst im Verbund mit Joey Burns von Calexico, einer Band, in die Mendoza über die Jahre immer weiter integriert worden ist. Während dieses Album noch etwas zögerlich in seiner Herangehensweise erschien (wie das eben bei der Auffrischung einer alten Liebesbeziehung so ist), kommt das Album ¡Vamos A Guarachar!, das im Herbst 2016 bei Glitterbeat Records erschien und vom Rolling Stone in die Topt Ten der Latrin Alben 2016 gewühlt wurde, forscher und zielstrebiger daher. Von rau und laut wie im Song "Cumbia Volcadora" mit dem mexikanischen Elektro-Pionier Camilo Lara bis zu zart wie im Stück "Misterio", in dem Salvador Duran seinen bislang wohl besten Auftritt mit der Band hat, reicht die Palette. Dazu kommt ein gutes Gespür für Popmusik sowie Mendozas große Liebe zum 60s Rock – die er auch mit der neuen EP La Caminadora wieder unter Beweis stellt.