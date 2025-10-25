Eine Nacht voller Geheimnisse, enge Pariser Gassen, die ins Nichts führen, Klänge, die von weit her bis in die frühen Morgenstunden von Leidenschaft und Sehnsucht künden.

ORCHESTRA MONDO entführt seine Zuhörer in eine längst vergangene und doch unvergessliche Welt. Die vier virtuosen Musiker spielen nicht nur Tango, Gypsy Swing und Valse Musette – sie malen Klangbilder, die vor dem inneren Auge Gestalt annehmen und entführen ihre Zuhörer in das pulsierende Herz der Bohème.