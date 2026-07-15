ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK - OMD’S SUMMER OF HITS

Mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern und einer Karriere, die seit mehr als vier Jahrzehnten

andauert, zählen Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) zu den prägenden Pionieren des Synthpop. Im Sommer 2026 kehrt die britische Band mit OMD’s Summer of Hits für acht große Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück. Die Tour führt sie nach Hanau, Stuttgart, Bonn, Bremen, Schwerin, Berlin, Halle (Saale) und Dresden – mit einem Programm, das ihre größten Klassiker ebenso feiert wie ihr aktuelles Schaffen.

Seit ihrer Gründung 1978 in Wirral, England, verbinden OMD experimentelle Elektronik mit eingängigen Popmelodien – eine Mischung, die sie mit Songs wie Enola Gay, Souvenir, Maid of Orleans oder If You Leave zu weltweiten Erfolgen führte. Nach dem gefeierten Studioalbum Bauhaus Staircase (2023), das als ihr bisher politischstes Werk gilt, folgte 2024 eine ausverkaufte UK-Tour mit einem Finale in der Londoner O2 Arena sowie umjubelte Auftritte in den USA.

OMD stehen für unverwechselbare Synthesizer-Sounds, energiegeladene Performances und einen zeitlosen Stil, der Generationen verbindet – eine Einladung, den Sommer 2026 tanzend zu verbringen.