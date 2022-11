60 Jahre »Rede an die deutsche Jugend« von Charles de Gaulle

Hector Berlioz Ouvertüre »Le carnaval romain«

Ernest Chausson »Poème de l’amour et de la mer«

Lili Boulanger »D’un matin de printemps« & »D’un soir triste«

Maurice Ravel »Daphnis et Chloé« Suiten 1 & 2

Adèle Charvet Mezzosopran

Orchestre Français des Jeunes

Michael Schønwandt Dirigent

Am 9. September 1962 hielt der französische Präsident Charles de Gaulle seine vielbeachtete »Rede an die deutsche Jugend« im Ehrenhof des Ludwigsburger Schlosses. Dieser Moment war ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum deutsch-französischen Freundschaftsvertrag und nachhaltiger Impuls für die Entwicklung zu den heutigen engen Beziehungen beider Länder. Den Abschluss des 60-jährigen Jubiläums von de Gaulles Rede im Jahr 2022 feiern wir mit zwei partnerschaftlichen Konzerten in Paris und Ludwigsburg. Das Orchestre Français des Jeunes, das nationale Jugendorchester der Republik Frankreich, versammelt die hundert talentiertesten jungen Musikerinnen und Musiker des Landes zu einem hochprofessionellen Klangkörper, der regelmäßig Einladungen zu bedeutenden Festivals folgt und in den renommierten Konzertsälen Europas auftritt.

Mit seinem Chefdirigenten Michael Schønwandt schlägt das Orchestre Français des Jeunes eine musikalische Brücke zwischen der Philharmonie de Paris und dem Forum am Schlosspark. Meisterwerke des französischen Repertoires werden bei den beiden Konzerten erklingen. Den Programmkern bilden Orchesterlieder von Ernest Chausson, interpretiert von der jungen, exzellenten Mezzosopranistin Adèle Charvet, und zwei Miniaturen von Lili Boulanger. Hector Berlioz’ turbulente Ouvertüre über die Ausgelassenheit des römischen Karnevals eröffnet den Abend und das Finale gebührt einer der großartigsten Orchesterpartituren des 20. Jahrhunderts: Maurice Ravels »Daphnis et Chloé« mit ihrer enormen Klangpracht.

Einführung 19.20 Uhr