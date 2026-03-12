Orchestre National de France mit Julia Fischer

Zart verträumt, exquisit schön, himmelstürmend virtuos: Das dritte Violinkonzert von Camille Saint-Saëns hat einfach alles. Genau wie Stargeigerin Julia Fischer, die das großartige Werk präsentieren wird. Komponiert hat Saint-Saëns sein Violinkonzert 1880 für den Jahrhundertgeiger Pablo de Sarasate, es besticht durch zauberhafte Melodien und ein subtil impressionistisches Klangfarbenspiel. Doch auch der Rahmen, den das Orchestre National de France um dieses solistische Glanzlicht setzt, kann sich hören lassen. Hector Berlioz’ Ouvertüre zu seiner Oper Béatrice et Bénédict bildet den heiteren Auftakt dieses Abends, der mit Antonín Dvořáks beglückender Sinfonie Nr. 8 strahlend zum Abschluss kommt.