Orchideen des Oberen Filstals

36 verschiedene Orchideenarten und eine ganze Reihe von Hybriden und Kuriositäten: das obere Filstal im Landkreis Göppingen von Mühlhausen bis Unterböhringen und seine Seitentäler sind wahrlich einer der Hotspots der Orchideen-Biodiversität im Land.

Kalkhaltige Böden, die große Vielfalt an unterschiedlichen Standorten sowie eine insgesamt naturverträgliche Nutzung der Orchideenbiotope - insbesondere der zahlreichen Halbtrockenrasen und Wacholderheiden - sind die Gründe dafür. Der Vortrag zeigt die vorkommenden Taxa am Standort, als Habitus und in Nahaufnahmen. Der Vortrag orientiert sich am Verlauf der Orchideensaison, die sich am oberen Filstal von Ende März bis in den August hinein erstreckt. Aufgelockert wird der Beitrag durch einige charakteristische, Begleitpflanzen und -tiere der Wacholderheiden.