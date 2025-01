Orden Ogan ist ein absolutes Highlight der Power-Metal-Szene und aus der internationalen Metal-Szene nicht mehr wegzudenken.

Dies ist kein Zufall, sondern das Ergebnis des seltenen Zusammentreffens von Qualität und Fleiß. Seit ihrem Debüt "Vale" (2008) haben sich Orden Ogan vom Geheimtipp zur unumstößlichen Größe gespielt. Mit der letzten Platte "Final Days" konnte die Band 2021 bis auf Platz 3 (!) der offiziellen deutschen Album-Charts vordringen und auf Spotify zählt man über eine halbe Million monatliche Hörer. Eine neue Bestmarke, aber für die Band nur ein weiterer konsequenter Schritt. Jetzt ist ihr jüngstes, quasi selbst-betiteltes Epos "The Order Of Fear" da – und setzt die Saga des Orden Ogan mit einem besonders triumphalen Lehrstück in Sachen Dark-Power-Metal fort.

Die siebte Platte der Sauerländer Band um Mastermind Sebastian "Seeb" Levermann ist ein Triumphzug, ein Lehrstück geradezu: eine Platte, die knallt wie selten zuvor und wahrscheinlich das Härteste ist, das Orden Ogan je entfesselt haben. „Das Album ist deutlich reduzierter“, stimmt Seeb zu. „Auf den Punkt. Somit auch metallischer, direkter und vielleicht "echter". Die Gitarren stehen mehr im Vordergrund, aber so ganz ohne orchestrale Elemente geht es dann doch nicht.“, lacht er.

Im April stellt Orden Ogan die ersten neuen Singles auf einer Tour mit Feuerschwanz vor. Am 05.07.2024 releasen Orden Ogan "The Order Of Fear" auf dem Rock Harz Festival. Nach einem extrem belebten Festivalsommer geht es dann Anfang 2025 auf Headline Tour! Eins steht jetzt schon fest: Die Zukunft gehört Orden Ogan.