Neustart Natur-Jugendgruppe "Fan-Club Natur"

Bei monatlichen Treffen Freitag nachmittags (15-17:30 Uhr) wird unter Leitung von Christine Berg im Sommerhofental gemeinsam die Natur erkundet, Die naturbegeisterte Streuobstpädagogin und Wildkräuterfachfrau startet die Gruppe neu, nachdem die früheren jugendlichen Teilnehmer schlicht „herausgewachsen“ waren.

Nach dem Motto: "Nur wer die Natur kennt und liebt, kann sie auch schützen", durchstreift die Gruppe gemeinsam Wälder und Wiesen und nimmt unter die Lupe, was wächst, hüpft, kriecht und fliegt.

Natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz: Spiele, Werkeln und andere Aktivitäten sind ebenso Bestandteil sowie ruhige Beobachtungen, freie Zeiten und es einfach zu genießen, viel draußen zu sein.

Die Gruppe ist ein Gemeinschaftsprojekt, getragen von mehreren Sindelfinger Institutionen, die in Natur- und Umweltbildung aktiv sind: ·

N.E.S. (Natur.Erlebnis.Sindelfingen)

NABU (Naturschutzbund) BB/Sifi

BUND Kreisgruppe Böblingen

Gartenfreunde Maichingen e.V.

Am Freitag 13.9. wird der erste Termin sein, an dem einfach „geschnuppert“ werden kann, danach kann in Ruhe entschieden werden, wer weiter dabei sein will.

Der Teilnehmendenbeitrag beträgt 85.-/Jahr. (Herbst 35.-, Frühjahr 50.-) Ermäßigung auf 60.-/Jahr gibt es bei Mitgliedschaft im BUND, NABU, Gartenfreunde Maichingen oder Landesfamilienpass B.-W.

Der Schnuppertermin ist kostenfrei.