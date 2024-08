Neustart Natur-Kindergruppe "Adler-Kinder"

Die Kindergruppe Startet unter neuer Leitung von Rebecca Schofer (Erzieherin,Waldpädagogin) und Mirjam Inacker (Biologin), in Zusammenarbeit mit dem Team vom N.E.S.-Vogelzentrum.

Nach dem Motto: "Nur wer die Natur kennt und liebt, kann sie auch schützen", durchstreift die Gruppe gemeinsam Wälder und Wiesen und nimmt unter die Lupe, was wächst, hüpft, kriecht und fliegt.

Natürlich kommt der Spaß nicht zu kurz: Spiele, Werkeln und andere Aktivitäten sind ebenso Bestandteil sowie ruhige Beobachtungen, freie Zeiten und es einfach zu genießen, viel draußen zu sein.

Die Gruppe ist ein Gemeinschaftsprojekt, getragen von mehreren Sindelfinger Institutionen, die in Natur- und Umweltbildung aktiv sind: ·

N.E.S. (Natur.Erlebnis.Sindelfingen)

NABU (Naturschutzbund) BB/Sifi

BUND Kreisgruppe Böblingen

Gartenfreunde Maichingen e.V.

Am Freitag 18.9. wird der erste Termin sein, an dem einfach „geschnuppert“ werden kann, danach kann in Ruhe entschieden werden, wer weiter dabei sein will.

Teilnahme nur möglich nach Anmeldung im N.E.S.-Vogelzentrum bis zum 16.09.24.

(naturerlebnis@sindelfingen.de, 07031-876797).

Benötigt wird passende Kleidung, kleines Vesper und Getränk.