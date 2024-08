Krimilesung bei Alpakas mit Gin-Tasting

Ein Genussabend für alle Sinne! In ihrem aktuellen Kriminalroman „Vermisst in den Highlands“ geht Privatermittlerin Alison Dexter in den nördlichen Highlands auf Spurensuche. Die spannenden Ermittlungen zwischen Schafen, Pubs und steilen Klippen könnt ihr in der stimmungsvollen Atmosphäre der Alpaka-Lounge genießen. Zudem werden im Rahmen der Lesung zwei besondere Gins (auch alkoholfrei) pur und mit verschiedenen Tonic Water-Sorten verkostet. Zur Stärkung und Neutralisierung zwischendurch werden Wasser und Snacks gereicht. Wir freuen uns auf einen spannenden und gemütlichen Abend mit euch in kleiner Runde. Und natürlich dürft ihr unsere flauschigen Alpakas in der Pause besuchen. Ein Genussabend für alle Sinne.