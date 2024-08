Sindelfinger Sternenspaß 2024

Ein perfekter Tag in den Ferien für die ganze Familie: Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der traditionsreichsten Produktionsstätte der Mercedes-Benz AG, entspannen Sie bei einem herzhaften Zweigänge-Menü im Altstadtlokal Funzel und gehen Sie auf Naturentdeckungstour im Sindelfinger Wald.

Programm:

10.00 Uhr: Treffpunkt Mercedes-Benz Kundencenter

10.15 – 11:30 Uhr: Entdeckungstour KOMPAKT PLUS im Mercedes-Benz Werk

Live und hautnah: Erleben Sie bei einer spannenden Werkbesichtigung die Entstehung der Fahrzeuge mit dem Stern. Das Mercedes-Benz Kundencenter lädt Sie zu einem exklusiven Einblick in das Kompetenzzentrum für Fahrzeuge der Ober- und Luxusklasse ein. Nach einer Kinopräsentation begeben Sie sich mit einem kundigen Tour-Guide auf eine Entdeckungstour durch das Sindelfinger Werk.

12.00 – 13.30 Uhr: Mittagessen im Altstadtlokal Funzel

Das urige und bodenständige Restaurant Funzel liegt mitten in der malerischen Sindelfinger Altstadt. Die Küche verwöhnt mit deutsch-schwäbischen Gerichten. Genießen Sie hier ein leckeres Zweigänge-Menü mit Getränk bei ausgezeichnetem Service.

14.00 – 17.00 Uhr: Naturentdeckungstour mit den Biologen vom N.E.S.-Vogelzentrum

Nach einem Blick in die Ausstellung im Vogelzentrum gehen wir gemeinsam mit dem Team vom Natur.Erlebnis.Sindelfingen. „auf Naturentdeckung“. Am 29.5. und 5.9. wird dabei besonders ein Teich und die Lebewesen darin „unter die Lupe genommen“, am 28.10. wird der Herbstwald mit seinen Bewohnern erkundet.