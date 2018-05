× Erweitern OrecLuce & Picea Kollektiv OrecLuce & Picea Kollektiv

Mit OreLuce & Picea Kollektiv entwickelt Leo Köhler ein neues akustisches Band Projekt, das im Spannungsfeld zwischen italienischer Chanson und deutscher Liedermacher-Kultur anzusiedeln ist. OreLuce ist italienisch und bedeutet übersetzt ‚Stunden des Lichts’: Stunden des Lebens, die stets heller als andere im in Erinnerung bleiben. So entstanden Songs, die von Sehnsüchten einer Jugend am Meer erzählen und aus dem Drang nach Reisen in die Ferne erwachsen; Songs einer neugierigen Seele, die in jeder Facette des Lebens ein Zeugnis ihrer Schönheit sieht. Der 1988 geborene Künstler wächst auf den sanften Hügeln einer norditalienischen Großstadt auf, wo er schon im Alter von sechs Jahren am Klavier sitzt. Seine Show ist eine Mischung aus Konzert, Poetryslam und Kabarett. Zusammen mit Picea Kollektiv singt er nicht nur eigene Songs, sondern interpretiert auch Lieder der großen Chansonniers wie Paolo Conte, Giannmaria Testa, Adriano Celentano, Edoardo Bennato, Mannarino und Fabrizio de André.