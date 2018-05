Die mit Klaus Graf, Martin Meixner und Michael Kersting prominent besetzte Trioformation ORGANIC NEWS legt mit GAME ON ihr erstes gemeinsames Album vor. Drei Ausnahmemusiker präsentieren Eigenkompositionen sowie Arrangements und spannen dabei einen genreübergreifenden Bogen von Ornette Coleman bis David Sanborn und Peter Bernstein, von Joni Mitchell bis Sting und JayZ. Authentischer Vintage Sound, furioses Zusammenspiel der Klangfarben von Altsaxophon, Hammondorgel und Schlagzeug, erweitert durch den zusätzlichen Einsatz elektronischer Effekte beim Sax Sound - Klaus Graf über die Band und das Album:

„Als der aus Stuttgart stammende (und jetzige Wahlberliner) Schlagzeuger Michael Kersting die Gründung eines neuen Trios zusammen mit dem Stuttgarter Pianisten und Hammond-Organisten Martin Meixner und mir als Saxophonisten anregte, habe ich aus mehreren Gründen meine sofortige Bereitschaft signalisiert: Mit Michael Kersting verbindet mich seit Ende der 1980er Jahre eine langjährige persönliche und musikalische Freundschaft. Mit seinem schier unglaublichen, geprüften Fachwissen über wegbereitende Jazzbands sowie Neuentdeckungen öffnete er mir damals und bis heute immer wieder musikalische Horizonte, die in mir große Motivation für meine kontinuierliche Weiterentwicklung als Jazzmusiker wecken.

Martin Meixner kenne ich als hochmusikalischen und fantastisch groovenden Organisten von diversen Bandprojekten, bei denen es mir immer eine große Freude ist, auf ihn zu treffen! Die Verwendung von elektronischem Equipment beim Saxophonspiel hatte mich schon in den 1980er Jahren fasziniert, als Michael Brecker und Bob Mintzer dies mit großem Erfolg praktizierten. Einer meiner Söhne, beeinflusst von der Musik der Bands von Robert Glasper, Snarky Puppy und The Mars Volta, hat mir vor ein paar Jahren vorgeschlagen, in unserer gemeinsamen Band auf elektronisch verstärkten Saxophonsound zurückzugreifen. Ich fand sofort sehr großen Gefallen daran und war bestrebt, dies in einer weiteren Wunschformation auszubauen. Die vorliegende Aufnahme von ORGANIC NEWS, die in einer nächtlichen Recordingsession am Ende einer Konzert-Tour entstand, ist nun ein weiteres Ergebnis dieses Bestrebens!“

Interesting take on the organ trio format - I enjoyed the music! (Bob Mintzer)

Klaus Graf ist für mich der most funky player!!! A true SOULMAN!!! Die Platte ist wild und voller guter Vibes und Roots! Und die wilden Kerle Martin Meixner und Michael Kersting kochen Soulfood! Album holen, anschalten und lostanzen!! Absolutes Must-have!(Joo Kraus)