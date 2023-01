Orgel Benefiz Konzert

Hartmut Finkbeiner (Organist in der Evangelischmethodistischen Kirche, Stuttgart-Nord)

Wir laden Sie herzlich ein, die neu sanierte und umdisponierte Orgel im Gemeindezentrum H29 der Evangelisch-methodistischen Kirche Plochingen kennenzulernen. Nun geht unsere kleine Orgelbenefiz-Konzertreihe in die 2. Saison. Wieder spielen Künstler:innen unentgeltlich für unsere Spendenaktion. Der Eintritt in die Konzerte ist frei, wir hoffen auf Ihre Spendenfreudigkeit, um die Kosten für den Umbau aufzubringen. Wir konnten Organisten aus der Ev.-method. Kirche sowie Organist:innen von der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) für diese Konzerte gewinnen. Erfreuen Sie sich an Orgelmusik der Klassik und Moderne und unserem neuen Kirchenraum!

Ort: Evangelisch-methodistisches Gemeindezentrum H 29, Hermannstraße 29