Orgel-Marathon in Schwäbisch Gmünd

Die vielseitigen Orgel-Veranstaltungen an diesem Wochenende in Schwäbisch Gmünd könnte man fast als kleinen „Marathon zum Jahr der Orgel“ bezeichnen: Der junge polnische Orgel-Virtuose Karol Mossakowski gastiert im Rahmen des Festivals Europäische Kirchenmusik am Freitag, 30. Juli, um 18.30 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster. Werke von Olivier Messiaen, César Franck, Jehan Alain, Maurice Duruflé und eigene Improvisationen stehen auf dem Programm des Chartres-Gewinners, der aktuell Titularorganist an der Kathedrale zu Lille und Professor für Improvisation in San Sebastián ist. Karten zu 14 € sind erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, Telefon (07171) 603-4250, im Onlineshop unter www.kirchenmusik-festival.de und an der Tageskasse ab 17.30 Uhr auf der Südseite des Münsters.

Am Samstag, 31. Juli, findet die Qualifikationsrunde des 17. Internationalen Wettbewerbs für Orgelimprovisation von 9 bis 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Franziskus statt. Die Teilnehmenden aus ganz Europa spielen um einen der drei Finalplätze. Die Jury ist hochkarätig besetzt mit Zuzana Ferjenčíková (Schweiz) als Vertretung für Gerben Mourik, Karol Mossakowski (Lille) und Stephan Beck (Schwäbisch Gmünd). Der Eintritt ist frei, eine Registrierung vor Ort notwendig. Das große Konzertfinale mit Preisverleihung und Publikumsabstimmung findet am Sonntag, 1. August, um 17 Uhr im Heilig-Kreuz-Münster statt. Karten zu 14 € sind erhältlich im i-Punkt am Marktplatz, Telefon (07171) 603-4250, im Onlineshop unter www.kirchenmusik-festival.de und an der Tageskasse ab 16 Uhr auf der Südseite des Münsters.

Für das dritte Orgelkonzert konnte die dänische Spitzen-Organistin Bine Katrine Bryndorf gewonnen werden: Sie hat bei Michael Radulescu, Gordon Murray, William Porter und Daniel Roth studiert. Heute ist Bine Katrine Bryndorf Professorin an der Royal Academy of Music in London und Domorganistin in Roskilde. Mit Werken von Dietrich Buxtehude, Georg Böhm, Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs und Michael Radulescu im Gepäck freut sie sich auf das Orgelkonzert in Schwäbisch Gmünd.

Parallel zu den Live-Erlebnissen im Heilig-Kreuz-Münster und in St. Franziskus gibt es ein „Online-Orgel-Escape-Game“ für alle Generationen: Das Spiel steht kostenlos zur Verfügung und kann alleine oder in Gruppen gespielt werden. Die Suche nach Hinweisen und knifflige Rätsel versprechen ein spannendes Abenteuer rund um den Orgelbauer Dulzian Pfeifle.