Unter dem Motto „Orgel um halb – 30 Minuten Orgelmusik in St. Georg“ finden regelmäßig freitags um 15:30 Uhr halbstündige Orgelkonzerte an der großen Rieger-Orgel des Münsters statt.

Es spielt Münsterkantor Volker Oertel. Zu hören sind Orgelwerke aus verschiedenen Epochen – von der Renaissancezeit bis in die Moderne. Bei jedem Konzert liegen Programme mit Informationen zu den jeweils gespielten Stücken und zur Orgel auf.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Kommen Sie doch mal vorbei und hören Sie die vielen klanglichen Facetten unserer großen Orgel!