KMD Stefan Skobowsky (Kilianskantor an der Kilianskirche Heilbronn) ist zu Gast beim 3. und letzten Konzert der Reihe "Orgelfrühling Lauffen-Neckarwestheim" am Samstag, 1. April 2023 um 18:00 in der Regiswindiskirche Lauffen.

Kosten: Der Eintritt ist frei.Mit Ihrer Spende helfen Sie die Kosten zu decken und dem Orgelförderverein Regiswindiskirche e. V. näher an das Ziel zu kommen, die beiden Orgeln in der Regiswindiskirche zu erneuern.