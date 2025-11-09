Orgelkino in Filderstadt Bernhausen

Kath. Kirche St. Stephanus Johannesstrasse, 70794 Filderstadt

Orgelkino: Buster Keaton trifft Pfeifenpower.

Mal was anderes als Netflix: Im kommenden Orgelkino wird Stummfilmlegende Buster Keaton auf der großen Leinwand gefeiert – und live an der Orgel begleitet. Der Stuttgarter Kirchenmusiker und Dozent für Orgel, Peter Schleicher verleiht dem Klassiker „Verflixte Gastfreundschaft“ mit der Orgel der Firma Kreisz einen völlig neuen Soundtrack. Das satte Pfeifen- und Tastenfeuerwerk macht den Filmabend zum Erlebnis, bei dem schallendes Gelächter dank Keaton garantiert nicht zu kurz kommt.

Für echte Kinoatmosphäre ist gesorgt – stilecht mit frischem Popcorn, Snacks und Getränken. Zwischen "alten Filmrollen" und handgemachter Musik verschmelzen Nostalgie, Humor zu einem Abend, den man so schnell nicht vergisst.

Orgelkino-Highlight für alle, die Live-Feeling lieben und den Stummfilm neu entdecken wollen.

