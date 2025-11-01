Herzliche Einladung zu einem ganz besonderen Orgelkonzert auf der frisch renovierten Weinmar-Orgel der Peter-und-Paulskirche.

Als man vor mehr als einhundert Jahren Stummfilme in den Kinos gezeigt hat, war es Gang und Gäbe, dass Pianisten oder ganze Kinoorchester Filme begleitet haben. Mit der Ära des Tonfilms wurde das obsolet, doch wir wollen die goldenen 20er am 1. November um 19:00 Uhr noch einmal aufleben lassen. Bezirkskantor Nikolai Ott wird zu Friedrich Wilhelm Murnaus Meisterwerk „Das Cabinet des Dr. Caligari“ auf der Orgel improvisieren und denn Stummfilm in Echtzeit mit Musik untermalen. Für Getränke und Popcorn ist gesorgt, kommen Sie einfach vorbei und versetzen Sie sich für eine gute Stunde wieder in die Welt des beginnenden 20. Jahrhunderts!